Polignano, Ad Libitum: Ulisse sbarca a Cala Paura

POLIGNANO – La bellezza delle scogliere di Cala Paguro – anche conosciuta come Cala Paura – di sera accompagnano i viaggiatori della rassegna ‘Ad Libitum – La grande musica’ a Polignano tra i mari in tempesta solcati da Odisseo con i suoi compagni. Uno speciale appuntamento proprio a ridosso della caletta da cui, un mese prima, sbarca la statua del Santo patrono di Polignano a mare. ‘Il mio nome è Odisseo’ è lo spettacolo inedito messo in scena da Maurizio Pellegrini e, a interpretare l’eroe omerico c’è l’attore Sax Nicosia, in un progetto site specific che segue la filosofia di Ad Libitum di mette in scena degli show musicali e teatrali in luoghi ben specifici della città. Il fascino della scogliera si associa così alle sonorità senza tempo scandite dalle launeddas di Jonathan Della Marianna e alle percussioni di Davide Chiarelli

