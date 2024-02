Policoro, causa incidente ubriaco alla guida: arrestato 61enne straniero

POLICORO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno tratto in arresto un 61enne straniero, residente da molti anni in Italia, che dovrà espiare la pena di mesi 4 e giorni 10 di reclusione. L’uomo, nell’anno 2018, causò un sinistro stradale mentre era in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un veicolo. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Matera.

Dall’inizio del nuovo anno, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno continuato a svolgere servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla sicurezza stradale. Le pattuglie dell’Arma impegnate nella specifica attività, anche attraverso posti di controllo dislocati lungo le vie del centro dei 9 comuni ricadenti nel territorio della Compagnia (Policoro, Scanzano Jonico, Montalbano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Valsinni, Colobraro, Tursi e San Giorgio Lucano), hanno effettuato numerose verifiche sui conducenti dei veicoli a motore, con particolare riferimento nei luoghi di aggregazione di giovani.

Complessivamente sono state elevate 64 sanzioni al Codice della Strada, per un importo di 34.926 Euro. Due conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica ed un terzo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento, con conseguente deferimento, per tutti e tre, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera. Le patenti ritirate sono state 6, mentre 8 veicoli sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo.

Le persone complessivamente identificate sono state 1.147, i veicoli controllati 784.

