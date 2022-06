Monti Dauni (FG) – Pioggia di fondi per i piccoli comuni dei Monti dauni. E’ stata resa nota la graduatoria del bando per la riqualificazione dei borghi con i fondi del Pnrr (Linea B), bando promosso dal Ministero dei Beni culturali. In Puglia i progetti finanziati sono 23, e di questi ben 12 riguardano comuni dei Monti Dauni. La provincia di Foggia fa la parte del leone, ottenendo 14.232.127 euro.