Cerignola (FG) – Sarà la Puglia ad accogliere la prima volta in assoluto dei campionati europei under 21 di pallavolo femminile. E’ stato presentato nelle scorse ore presso l’aula consiliare del Comune di Cerignola, il Campionato Europeo di pallavolo U21 femminile in programma dal 12 al 17 luglio tra Cerignola (FG) e Andria (BAT).