Roma – Dice no allo scostamento di bilancio, propone di fare subito in Italia, senza aspettare l’Europa, lo scorporo del costo del gas e dell’elettricità. Giorgia Meloni non la manda a dire agli avversari politici al forum Ambrosetti e ripete che “non può essere una eresia dire che il Pnrr non può essere perfezionato”: è previsto nella norma. Ma il Pnrr Errico Letta, lo chiama ‘la nostra stella polare”. Per noi e’ il punto di rifemento complessivo. Li’ dentro ci sono tanti fondi e vanno spesi bene. Niente balletti sull’affidabilita’ e no alle negoziazioni, perche’ se ci mettessimo a confrontarci con Bruxelles perderemmo quei soldi. Sullo stesso piano il partito di Matteo Renzi. Italia Viva che con il suo Ministro, Elena Bonetti è chiaro e ancorato sul pnrr di Mario Draghi