“In settimana il Governo varerà un nuovo decreto per calmierare l’aumento dei prezzi e prorogare il taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre”. A dichiararlo è Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. “È fondamentale – prosegue lo stesso Di Maio – anche un provvedimento taglia-bollette, che abbiamo già pronto e che può essere varato il giorno dopo le elezioni. Questa norma propone che lo Stato paghi l’80% delle bollette delle famiglie del ceto medio e in povertà e quelle di tutte le imprese fino alla fine dell’anno. Per le imprese servono 13,5 miliardi e li possiamo ottenere dalle maggiori risorse che lo Stato incassa, come iva e accise derivanti dall’inflazione. Poi azzeriamo l’Iva su tutti i beni alimentari, della natalità e farmaceutici”.