Plastic free Puglia: rinnovato protocollo con il comune di Manduria

MANDURIA: Rinnovato il protocollo di intesa tra il comune di Manduria e l’associazione Plastic Free Onlus Puglia. L’impegno è stato formalizzato nella mattina di domenica 27 ottobre nella sala consiliare della città messapica.

La giornata è iniziata alle 10:00 con una tavola rotonda aperta dai saluti ufficiali dei vertici di Plastic Free Onlus collegati in streaming, seguiti dagli interventi dei referenti regionali e provinciali che hanno presentato i risultati raggiunti dall’associazione in Puglia dal 2022 in poi.

Nel pomeriggio, alle 15:00, i referenti e i volontari si sono attivati in un’operazione di pulizia della spiaggia di Specchiarica, vicino alla Salina dei Monaci a Torre Colimena, contribuendo a rimuovere plastica e altri rifiuti dalla costa.

