‘Più di là che di qua‘ per il Festival del Teatro Amatoriale

Dopo il successo del debutto un nuovo grande spettacolo arricchisce il Festival del Teatro Amatoriale “Premio Città di Taranto”, istituito dal Comune di Taranto e giunto alla terza edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.

Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte continua con la Compagnia “Nuda Veritas” e la commedia “Più di là che di qua” di Valerio Di Piramo, con la regia di Giorgio Pucciariello. L’appuntamento è fissato per giovedì 1 febbraio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.

Cosa succederà nella polverosa soffitta di un vecchio castello, da secoli abitata da due fantasmi, allorché le nuove proprietarie, due sorelle ereditiere, se ne vorranno appropriare per trasformarla in un ambiente alla moda?

Le storie del passato emergeranno e si intrecceranno con la realtà corrente, dando vita a situazioni inaspettate. Un leitmotiv di colpi di scena surreali con un finale veramente “dell’altro mondo”.

In scena Maria Pallavicino, Agnese Adinolfi, Anna Elvira Cuomo, Alessio De Giorgio, Rino Bungaro, Giuseppe Battaglia ed Emilio Spina per la regia di Giorgio Pucciariello.

L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.

Il terzo appuntamento con il Festival “Premio Città di Taranto” è in programma sabato 6 aprile con la Compagnia “La Cricca” e lo spettacolo “Art” di Yasmina Reza, con la regia di Aldo L’Imperio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author