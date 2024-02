Pippo Falco ad Antenna Sud: “Capuano ha provato con insistenza a portarmi a Taranto, ma…”

Ospite negli studi di Antenna Sud, in occasione dell’ultima puntata di “Ora Lecce”, Filippo Falco ha parlato non solo della sua esperienza in giallorosso, ma anche della possibilità che potesse firmare a Taranto nelle ultime ore di calciomercato: “Mister Capuano ha provato a convincermi con insistenza, letteralmente ogni giorno. Il Taranto posso solo ringraziarlo perché mi ha dato la possibilità di allenarmi e di tenermi in forma, mettendomi tutto a disposizione. Ci siamo divertiti e abbiamo scherato”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author