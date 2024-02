De Laurentiis sul Bari: “Seconda squadra dalla quale abbiamo tirato fuori giovani di proprietà del Napoli”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e numero uno della Filmauro (azienda proprietaria del Bari), rilascia in conferenza stampa dichiarazioni destinate a far discutere: “Io sto immaginando quello che c’è da fare per il 2030 per avere una società economicamente per competere con le più forti del mondo. Questo è il mio obiettivo. Molti ci hanno accusato di non aver investito sui giovani, il vivaio, ma avere una seconda squadra, portarla dal fallimento alle soglie della Serie A e tirare fuori i vari Cheddira, Folorunsho ecc, giovani di proprietà Napoli, denota che sul pezzo ci stiamo”.

