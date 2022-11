Condividi su...

Un nuovo evento sold out per il Teatro Orfeo di Taranto. Venerdì 11 novembre con sipario alle ore 21, ci sarà l’attesissimo “Bau” con Angelo Pintus. La sua unica data in Puglia andrà in scena per la prima volta sul palcoscenico della città bimare.

“Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? – Spiega Pintus – Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!”.

Lo spettacolo comico racconta politici che litigano, parodie della televisione e della pubblicità e porta il pubblico alla risata tra piccole e grandi tragicommedie della vita di tutti i giorni, raccontate attraverso uno stile esilarante e personalissimo.

Angelo Pintus è imitatore, cabarettista, comico e showman e ha raggiunto il grande pubblico prima nel duo comico con Max Vitale e successivamente ha collezionato successi a teatro e sul piccolo e grande schermo. Nel 2021 ha partecipato al programma “Lol – chi ride è fuori”.

Prosegue così anche con spettacoli fuori abbonamento di successo la stagione 2022/2023 del Teatro Orfeo “I più Grandi passano da qui”. Chi non ha ancora sottoscritto l’abbonamento, potrà farlo presso il botteghino del teatro dalle ore 18 in poi, o acquistare i singoli ticket di tutti gli spettacoli in abbonamento e fuori.