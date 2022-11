Natale a Matera: pronto il cartellone eventi fino al 12 dicembre

Condividi su...

MATERA – L’amministrazione Comunale diffonde il cartellone di eventi per la stagione autunno inverni in prossimità del Natale e fino al 12 dicembre. Seguirà nelle prossime settimane, la seconda parte fino a tutto gennaio 2023. Il cartellone eventi verrà diffuso tra i canali social, web, oltre che stampato e divulgato a livello cittadino.

“Ci avviciniamo al Natale, – commenta il Sindaco – e con l’assessore alla cultura insieme all’ufficio Cultura e Turismo del Comune di Matera, abbiamo raccolto tutti gli eventi patrocinati dal Comune di Matera e segnalati sul sito MateraWelcome.it il portale turistico istituzionale del Comune di Matera che risulta da statistiche interne tra i più visitati dai turisti e viaggiatori in arrivo a Matera.”

Tutte le informazioni sugli eventi elencati nel cartellone sono presenti online su www.materawelcome.it

L’elenco delle iniziative potrà subire aggiornamenti a seconda degli eventi successivamente caricati dagli organizzatori sul portale, a cui si rimanda per tutte le informazioni e gli approfondimenti.

Si ricorda che chiunque può segnalare un evento gratuitamente su: https://admin.materaevents.it/user/login