Teatro: Cinzia Leone a Bari per sostenere progetti di ReStart

Cinzia Leone in scena all’AncheCinema per sostenere i progetti dell’associazione ReStart. “Il peggio di Cinzia Leone.. non finisce mai”, scritto da Cinzia Leone con la collaborazione di Fabio Mureddu, Gianluca Giugliarelli, Emanuele Martorelli, Chiara Becchimanzi, andrà in scena sabato 12 novembre alle ore 20.30 all’AncheCinema di Bari, uno spettacolo divertente, il cui ricavato contribuirà alla raccolta fondi utile a sostenere le attività e i progetti 2023 di ReStart, l’associazione che si occupa di promuovere la salute psicologica e impegnata da anni nella diffusione delle buone prassi per migliorare la vita quotidiana di tutti.

«Lo spettacolo è un’occasione per incontrarci di nuovo e raccontarci – afferma il presidente dell’Associazione ReStart, Donatella Loiacono – partecipare è importante per costruire insieme nuovi progetti per il benessere della comunità, sempre con lo stesso motto “non si può e non si deve fare tutto da soli”».

Ci sarà da divertirsi, ma sarà anche un’occasione per riflettere; si partecipa con una donazione, prenotando il proprio posto chiamando o scrivendo a ReStart (tel. 351 545 1221).