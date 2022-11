Condividi su...

La Giunta ha approvato uno schema di convenzione tra Regione e agenzia Pugliapromozione per la realizzazione, nell’ambito della “Legge per Taranto”, di una “Fiera del Mare” nel capoluogo ionico. Anche perché l’edizione del 2021, realizzata in sinergia con la sezione Internazionalizzazione, ha rappresentato un’esperienza molto positiva ai fini del raggiungimento degli obiettivi della “Legge per Taranto”, in termini di valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, attrazione di investimenti strutturali esterni e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI). Il contributo previsto è di 50mila euro.