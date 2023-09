Picerno, trasferta impegnativa a Catania: le probabili scelte di Longo

Torna in campo a distanza di sei giorni dal pareggio rimediato tra le mura amiche contro il Taranto il Picerno di mister Longo, pronto a far visita al Catania in una delle trasferte più impegnative della stagione. Obiettivo quello di provare a riprendersi quanto perso lunedì sera per i lucani, rimontati sul pareggio dagli ionici dopo l’iniziale vantaggio di Albadoro e aventi dalla propria importanti recriminazioni a proposito di un calcio di rigore abbastanza netto non concesso dal direttore di gara. Non sarà semplice, certo, anche perché dall’altra parte del campo ci sarà sì una neopromossa, ma allo stesso tempo una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria, quella etnea allenata da Tabbiani, reduce da un turno di riposo e sconfitta alla prima in casa dal Crotone.

Poche le novità di formazione previste per l’occasione, con Longo che dovrebbe confermare grande parte dell’undici sceso in campo contro la squadra di Capuano con il 4-2-3-1 a far da modulo di partenza: spazio a Summa tra i pali, fiducia al quartetto difensivo composto da Pagliai, Garcia, Gilli e Guerra e nuova chance sulla fascia mediana per il duo Gallo-De Ciancio. I principali dubbi riguardano il reparto offensivo: dando per scontata la conferma per Murano come unica punta di riferimento, a lottare per i tre posti sulla trequarti saranno Graziano, Esposito, Albadoro, Ceccarelli e De Cristofaro, con questi ultimi due che lunedì sera sono subentrati a partita in corso e che questa volta potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

