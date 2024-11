Picerno, Tomei verso il Sorrento: “Serviranno attenzione e pazienza”

Dopo essere tornato al successo nel match contro il Benevento, il Picerno non vuole più fermarsi. Archiviati i tre punti contro una delle favorite per la vittoria del campionato, i lucani affronteranno domani alle 17:30 il Sorrento, il cui obiettivo è diverso rispetto a quello dei campani. Tuttavia, l’allenatore del Picerno, Francesco Tomei, non vuole cali di concentrazione, perché, come ha dichiarato nel corso della conferenza stampa della vigilia: “Anche noi lottiamo per la salvezza. Siamo una piccola realtà e il nostro obiettivo è quello di essere umili e rimanere ancorati al nostro modo di fare. Ogni partita, come dimostrato in precedenza, è difficilissima. Cercheremo di scendere in campo con l’approccio giusto, rispettando l’avversario. Il Sorrento è una squadra organizzata e può mettere in difficoltà l’avversario in qualsiasi momento. Servirà attenzione per provare a disputare una prestazione importante”.

Sorrento: “Mi aspetto una partita dura. Il Sorrento è una squadra solida a cui è difficile segnare. Servirà pazienza, non dovremo essere frettolosi in fase di possesso perché queste partite possono essere pericolosi. Dovremo essere attenti in entrambe le fasi”.

Successo col Benevento e Bernardotto: “La partita col Benevento ha portato morale. La prestazione e il risultato sono stati molto importanti. Bernardotto sta facendo bene, domani non ci sarà per un problemino ma speriamo di riaverlo presto perché si è calato benissimo nella nuova realtà”.

Volpicelli: “Emilio sta bene, ha acquisito una buona forma. Il gol non deve essere un assillo, ha sempre fatto il suo dovere. Mi auguro possa segnare, per un attaccante è la medicina migliore ma possono capitare momenti così. Sta facendo un gran lavoro, nonostante sia arrivato non in condizione. In questo campionato, l’aspetto fisico conta molto e lui ha raggiunto una buona condizione”.

Santarcangelo: “Andrea, è un giocatore importante nonostante stia giocando poco. Si impegna e fornisce sempre il massimo apporto. Spero che abbia presto le sue soddisfazioni perché le merita”.

Vitali: “Pablo è reduce da qualche problema fisico ma ora sta bene. Può giocare dall’inizio ma valuteremo nelle ultime ore. L’importante è che abbia lo stesso approccio avuto nell’ultima partita. Abbiamo vinto tanti incontri con i subentrati e la squadra dimostra così di essere sempre presente. Questo segnale è importantissimo”.

