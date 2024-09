Picerno, Tomei: “Restiamo con i piedi per terra”

Dopo il roboante successo contro il Crotone, il Picerno vuole continuare a stupire. Alla vigilia del match contro la Juventus Next Gen, però, il tecnico dei lucani Francesco Tomei ha predicato umiltà e concentrazione: “Stiamo disputando delle buone prestazioni ma siamo solamente all’inizio. IN questa fase, ogni gara è relativa. Il mercato è finito tardi., molte squadre devono ancora sistemarsi. Le prestazioni fanno piacere ma c’è ancora tanto da lavorare. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, in questo campionato ci sono partite molto dure”.

Juventus Next Gen: “La partita di giovedì sarà molto difficile. La Juventus Next Gen è una formazione strutturata, sarà la seconda partita in pochi giorni e dovremo essere mentalmente pronti. Affronteremo una squadra giovane e fisica. I nostri prossimi avversari stanno facendo bene pur senza raccogliere quanto meritato. Dovremo farci trovare pronti, sarà una sfida agonisticamente importante e servirà essere all’altezza dell’incontro”.

Il momento: “Alleno un gruppo abbastanza maturo da capire che, pur essendo reduci da una vittoria, dovremo essere più attenti e capaci di gestire il momento. Siamo una piccola società, non possiamo esimerci da avere fame e mantenere alta l’intensità. Dovranno essere queste le nostre caratteristiche e spero che la squadra affronti il prossimo match come fatto finora”.

Esposito e Merelli: “Esposito ha rimediato un colpo ma si è allenato normalmente e sarà disponibile. Portieri? Elia (Summa, ndr) sta facendo molto bene, quello del portiere è un ruolo particolare e valutiamo partita dopo partita. Sostituire un estremo difensore è più problematico ma sono felice di come si allena Merelli e come affronta la situazione. Mi auguro che spero arrivi anche il suo momento”.

Ricordi: “Ricordo quando ero a Sassuolo e Berardi segnò una doppietta alla Juventus. Quei tempi sono passati, sono concentrato sulla sfida di domani e sono felice che i ragazzi possano affrontare una squadra così importante. Mi auguro che la squadra tragga stimoli da questa trasferta.”

