Il Monopoli e le scuole calcio insieme per #Beactive

Anche la SS Monopoli 1966, così come tutta la Serie C, aderisce con entusiasmo alla Settimana Europea dello Sport #BeActive (in inglese EWoS, acronimo di European Week Of Sport). Il progetto, lanciato nel 2015 dalla Commissione Europea, promuove in tutta Europa e oltre la pratica sportiva e gli stili di vita sani e attivi per incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, ispirandosi in questa edizione ai valori di inclusione, benessere e appartenenza.

In occasione della partita Monopoli – Benevento, in programma giovedì 26 settembre 2024 alle ore 20,45 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, il club biancoverde partecipa alla campagna esponendo il logo del progetto e promuovendo i canali digitali in cui sarà possibile seguire e aderire alle centinaia di eventi sportivi Be Active in programma fino al 15 ottobre, ma anche invitando e coinvolgendo i tesserati delle formazioni under 15 e under 17 e i tesserati delle tre associazioni calcistiche di Monopoli che saranno presenti all’evento e sfileranno sotto la tribuna e la curva del Vito Simone Veneziani.

La presenza dei giovani calciatori monopolitani è anche occasione per ufficializzare l’accordo di collaborazione tra la S.S. Monopoli Calcio e le tre principali Scuole Calcio cittadine, in virtù del quale nella stagione sportiva 2024/2025 Accademia Calcio, Esperia e Monospolis saranno tutte affiliate con la società biancoverde del presidente Francesco Rossiello.

Così il Club Manager Angelo Barnaba: “Sono veramente soddisfatto di questo risultato, che considero un primo passo verso una collaborazione più strutturata. Ho recepito e portato avanti una volontà espressa con entusiasmo dal presidente Rossiello, che ha dimostrato una volta di più di avere a cuore la realtà monopolitana ed una chiara visione del futuro. La sua generosa apertura è stata recepita prontamente dalle tre Scuole Calcio locali, che ringrazio per lo spirito di collaborazione evidenziato. Il Monopoli Calcio darà così il suo contributo al miglioramento dell’offerta in favore dei giovani monopolitani, verso i quali i tre sodalizi svolgono un’attività importante anche per i suoi risvolti sociali. L’obiettivo di medio – lungo periodo è anche tecnico, perché sarebbe bello se tra qualche anno nel Monopoli calcio potessero trovare spazio anche talenti nati e cresciuti in città. Un traguardo ambizioso, da perseguire tramite tanto lavoro per progredire gradualmente, tutti insieme. Questo accordo è un’ottima base di partenza, nei prossimi mesi cercheremo di riempirlo di maggiori contenuti, confidando nella disponibilità che tutte le parti hanno mostrato in questa fase iniziale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author