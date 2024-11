Picerno, Tomei: “Affrontiamo il Benevento senza assilli”

Vincere per interrompere un digiuno lungo più di un mese. È questo l’obiettivo di un Picerno che si appresta ad affrontare la capolista Benevento nel match in programma domani pomeriggio al ‘Donato Curcio’: “Affronteremo una squadra che, oltre ad essere la capolista del girone, è molto forte e ha entusiasmo”, ha dichiarato il tecnico dei lucani, Francesco Tomei, nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Il Benevento verrà qui per fare la partita e cercare di vincere. I sanniti possono far male in qualsiasi momento ma anche noi abbiamo le nostre caratteristiche per pungere l’avversario. Proveremo a disputare una partita perfetta in entrambe le fasi, prestando attenzione ad ogni situazione. Sarà un match in cui entrambe le compagini cercheranno di portare a casa i tre punti ma lo affronteremo molto serenamente”, ha aggiunto Tomei. L’allenatore dei rossoblu dovrà fare a meno di Maiorino: “Pasquale non ha ancora recuperato. Esclusi i lungodegenti Papini, Garcia e Nicoletti, il resto del gruppo è a disposizione”.

Una sfida che potrebbe riaccendere l’entusiasmo della piazza dopo qualche risultato claudicante: “Ad esclusione del match col Giugliano, abbiamo sempre fornito buone prestazioni. Dobbiamo essere sereni e continuare a lavorare senza nessun assillo. Un risultato positivo garantirebbe un’iniezione di fiducia e cercheremo di replicare ciò che proviamo quotidianamente. Spero che domani la nostra prestazione sia buona e che i ragazzi possano raccogliere il giusto premio”.

