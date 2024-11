Serie C, la presentazione della 14^ giornata di campionato

Sono quattro gli anticipi di Serie C in programma per sabato 9 novembre. Si parte alle ore 15 con Casertana-Monopoli: il Gabbiano, in striscia positiva da sei giornate, vuole tornare al successo. Conta di farlo in trasferta, nella propria comfort zone, visto che nessuno per rendimento esterno ha fatto meglio dei biancoverdi fino ad ora. In contemporanea il Trapani, reduce da due ko di fila, ospiterà la Cavese in Sicilia. Non vince da fine settembre il Picerno, che dopo aver raccolto appena quattro punti nelle ultime sei giornate sogna di sgambettare la capolista Benevento in Basilicata nel match delle 17.30, in concomitanza con Latina-Sorrento.

La domenica calcistica di Serie C verrà inaugurata da Potenza e Avellino, in campo al Viviani nel lunch match delle 12.30. Alle 15 invece sarà il turno del primo Foggia di Luciano Zauri: i satanelli vogliono ripartire dopo tre ko di fila, e la Juventus Next Gen (ultima in classifica senza la penalizzazione del Taranto) sembra sia l’avversario ideale per rialzarsi. Alle 17.30 il Messina, che non vince dalla terza giornata, ospiterà un Giugliano in fiducia che desidera conquistare il podio, mentre alle 19.30 i riflettori punteranno un match che ha poco a che vedere con la Lega Pro: Crotone-Catania. Fino ad ora non è stato sicuramente il campionato che volevano pitagorici ed etnei, ma il confronto dello Scida avrà un fascino di categoria superiore.

Domenica non sono dunque previsti incontri che si disputeranno in contemporanea, ma il doppio posticipo del lunedì sera vedrà due match in programma per le 20.30: Turris-Team Altamura e soprattutto l’unico derby tutto pugliese di giornata, Taranto-Cerignola. I murgiani a Torre del Greco vorranno proseguire la propria striscia positiva. L’Audace vuole continuare a stupire, ma allo Iacovone gli ofantini saranno attesi da una formazione sì ultima in classifica, ma capace di battere l’Avellino in trasferta una settimana fa.

