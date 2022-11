Picerno – Taranto: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Condividi su...

Si disputerà, nella giornata di domenica 6 novembre prossimo, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno (PZ), la partita di calcio “AZ Picerno-Taranto”, valevole per il campionato di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 21 del 3 novembre 2022, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il comportamento violento posto in essere dai tifosi dell’Audace Cerignola e del Taranto al termine della gara “Cerignola-Taranto” del 18 ottobre scorso allorquando, nei pressi de parcheggio riservato ai supporter ospiti, gruppi di tifosi si sono scontrati rendendo necessari alcuni interventi delle Forze dell’Ordine e causando il ferimento di due operatori della Polizia di Stato.

In mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ha quindi adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio “AZ Picerno-Taranto” di domenica 6 novembre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Taranto.