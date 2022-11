Condividi su...

Linkedin email

“Cheddira al Mondiale? La sua crescita è una gratificazione per tutti: per il ragazzo, la società, i compagni e i tifosi. Lo abbiamo con noi e lo possiamo utilizzare. Quando andrà via ci penseremo. Ora dobbiamo preoccuparci del Benevento”. Questo il commento di Michele Mignani, tecnico del Bari, alla vigilia della trasferta campana. “Cannavaro? E’ stato un campione che ho visto in televisione. E’ una figura che ho ammirato per l’immagine dell’uomo. Sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo. Mi aspetto una partita molto difficile. Per fare risultato ci vuole un Bari di sostanza, come a Cagliari o in altre trasferte. Bisogna opporsi con organizzazione e agonismo”. Il Bari ha recuperato in attacco bomber Antenucci, mentre torna disponibile dopo la squalifica il centrocampista Bellomo, che contende una maglia da titolare all’argentino Botta, in crescita di condizione e rendimento.