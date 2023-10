Picerno: Longo, ‘Siamo ambiziosi ma restiamo umili’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il pareggio di Benevento, il Picerno di Emilio Longo mette nel mirino il Messina. Queste le dichiarazioni del tecnico dei lucani alla vigilia della sfida contro i biancoscudati: “Affronteremo una compagine ben guidata, i cui punti di forza sono l’intensità e la caparbietà. Hanno un’identità chiara e dovremmo essere bravi a far emergere i loro difetti e i nostri pregi. Prevarrà la squadra che approccerà al match con la giusta motivazione. Purtroppo non avremo a disposizione Pagliai e Novella, i quali dovrebbero recuperare per la prossima settimana”.

Obiettivi: “Leggo ovunque attestati di stima ma anche tante aspettative. L’obiettivo della società e del direttore Greco è chiaro ed è la salvezza. Vogliamo raggiungere questo traguardo al più presto e per farlo servirà crescere partita dopo partita. Il campionato è spaventosamente equilibrato e livellato verso l’alto, non vi è una schiacciasassi come il Catanzaro dello scorso anno ma dovremmo cercare di raggiungere al più presto i 42 punti. Siamo ambiziosi ma non vogliamo perdere l’umiltà. I ragazzi devono godersi il percorso e dare il massimo nelle partite”.

Garcia: “Garcia è un calciatore moderno, riesce a ricoprire più ruoli. Abbiamo diversi giocatori duttili, come ad esempio De Cristofaro, e questo è merito della disponibilità dei ragazzi”.

Rimonte: “Non sono preoccupato, nelle ultime partite abbiamo disputato prestazioni importantissime. Ci lamentiamo per il modo in cui è arrivato il pareggio contro il Benevento ma alla vigilia chiunque avrebbe firmato per il punto. Riusciamo a trasformare lo straordinario in ordinario e questo è un nostro punto di forza. Questa competitività è frutto della compattezza e della disponibilità della squadra ma non dobbiamo perdere l’umiltà”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp