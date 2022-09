“Da questa partita ci portiamo a casa un ottimo punto e il giusto atteggiamento, quella cattiveria che ci ha permesso di uscire dal campo imbattuti. L’Andria, squadra con idee ben precise, ha dominato il gioco anche perché abbiamo approcciato con il freno a mano tirato. Probabilmente, la sconfitta di domenica scorsa ha lasciato qualche strascico, un po’ di paura nel gruppo, però ritengo che il pareggio sia più che giusto. Il nostro obiettivo, lo sapete, è la salvezza e in un campionato passa anche di partite di sofferenza come queste. Tanto di cappello, però, alla Fidelis Andria, ci ha fatto correre tantissimo come nessuno fino a questo momento”. Così Emilio Longo, allenatore del Picerno, commenta il pareggio del “Degli Ulivi”.

GOLFO “È stata una partita particolare, sofferta, soprattutto perché abbiamo incontrato una Fidelis Andria molto organizzata. Siamo stati bravi a non disunirci dopo lo svantaggio e a trovare subito il pareggio. Ma siamo stati bravi anche a reggere nei momenti di maggior difficoltà, quando la Fidelis spingeva per vincere la partita. Il gol? Ho tirato di controbalzo, ma c’è stata una deviazione del difensore”. È l’analisi di Francesco Golfo, attaccante del Picerno, autore del definitivo 1-1.