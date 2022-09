“Non è la prima volta che siamo superiori nel gioco, purtroppo in questo periodo ci manca concretezza. Abbiamo creato diverse palle gol che non siamo riusciti a finalizzare. Ai ragazzi si può dire poco, manca solo il risultato per migliorare la classifica e l’aspetto mentale. Non mi piace di parlare di fortuna o sfortuna, sicuramente dobbiamo metterci qualcosa in più, ma questa squadra ha raccolto meno di quanto seminato. Ai miei calciatori non posso rimproverare nulla, la vittoria ci manca, ma non deve diventare un assillo: bisogna continuare su questa strada perché è quella giusta, anche se stiamo peccando nell’aspetto più importante, mettere la palla in porta. I fischi? Quando i risultati non arrivano, è normale il disappunto dei tifosi. Sono fischi di rabbia per la mancata vittoria, non credo che la gente non abbia apprezzato la nostra prestazione”. È l’analisi di Mirko Cudini dopo il pari interno con il Picerno.