Picerno: Longo, ‘Col Foggia altra prova di maturità’

“Rispetto alla gara d’andata affronteremo un Foggia completamente diverso, ma anche il Picerno non è più quello di un girone fa. Sarà una sfida complicata, con una squadra in salute che sta risalendo la classifica. Per noi è un altro banco di prova impegnativo, possiamo considerarla un’altra prova di maturità nel nostro percorso di crescita. Il mercato? In questo periodo, le voci possono creare qualche distrazione, ecco perché è giusto che tutti siano concentrati sul campionato lasciando fuori dal campo tutto quello che si scrive o si dice in questo periodo”. Così Emilio Longo, tecnico del Picerno alla vigilia della sfida dello Zaccheria con il Foggia.

