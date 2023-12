Picerno, Longo: ‘Col Brindisi la sfida più importante dell’anno’

(Di Lorenzo Ruggieri) Domenica sera, alle 20.45, il Fanuzzi di Brindisi sarà teatro di una sfida dal sapore di testa-coda tra la squadra locale e il sorprendente Picerno. Gli adriatici sono reduci dal successo contro il Sorrento e il tecnico dei lucani, Emilio Longo, non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi giocatori: “Sarà un match con tante insidie”-ha dichiarato l’allenatore nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Il campionato è molto equilibrato e i risultati lo dimostrano. Il cambio in panchina ha portato maggiore equilibrio nel Brindisi e dovremo cercare di pareggiare le motivazioni dei nostri avversari. Mi aspetto una squadra affamata che ci attenderà e proverà a ripartire in transizione ma non escludo un cambio di strategia. Contro questo tipo di squadre, gli spazi diminuiscono e la qualità farà la differenza. Sarà molto importante avere pazienza e dimostrare maturità per cercare di mettere in crisi il meccanismo dei rivali. Avremo gli uomini contati ma non risparmierò nessuno, per noi rappresenta la sfida più importante dell’anno”.

