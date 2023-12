Lecce – Frosinone 2-1, con il coraggio torna una meritata vittoria

Lecce – I giallorossi si presentano in campo con capitan Strefezza e Gallo nuovamente titolari e Blin al posto dello squalificato Gonzalez.

Il primo tiro del match arriva dopo appena 4′ e porta la firma di Ramadani che sfrutta la forte pressione offensiva dei giallorossi; tiro che però non impensierisce Turati. Partita che continua a vedere i padroni di casa aggressivi in fase di recupero palla e proprio da questa situazione scaturisce il vantaggio di Piccoli al 10′ servito da Banda che sfrutta un errore in fase di impostazione del portiere Turati e serve in mezzo all’area il centravanti del Lecce che fa perno su Romagnoli e batte il portiere ciociaro sul primo palo. Passano appena sei minuti e al Frosinone viene concesso un calcio di rigore poi tolto dall’intervento del VAR. Al 20′ minuto Banda, pescato da Strefezza, colpisce la traversa con un magistrale “tiro alla Del Piero”. Al 24′ invece è il Frosinone a sfruttare un errore in disimpegno di Ramadani che consente a Soule di poter calciare trovando però pronto Falcone. Insistono gli ospiti che al 28′ tornano alla conclusione con Brescianini che impegna in maniera più importante l’estremo difensore giallorosso. Al 32′ il pareggio arriva grazie all’intervento del VAR: Falcone intuisce il tiro di Kaio Jorge ma non riesce a intervenire con la palla che finisce in rete. Il Lecce prova a riportarsi in avanti grazie con una conclusione mancina di Banda ben servito da Oudin, pallone che però termina alto sulla traversa della porta difesa da Turati. Al 41′ azione meravigliosa dei giallorossi sull’asse Strefezza, Oudin, Banda con quest’ultimo che ancora una volta conclude di poco alto. Ancora padroni di casa che al 43′ sfiorano il gol direttamente su calcio piazzato battuto da Oudin. Dopo oltre 5′ di recupero finisce la prima frazione con il risultato di 1-1.

Il secondo tempo inizia con gli stessi 22 che hanno terminato i primi 45′. Dopo 4′ la prima grande occasione è di marca giallorossa con Strefezza che da 25 metri scarica verso Turati un bolide che il portiere frusinate respinge a fatica. Al 54′ è Caio Jorge che potrebbe realizzare la doppietta personale colpendo da solo di testa da pochi passi della linea della porta difesa da Falcone ma il tiro è debole e centrale. Al 59′ invece è il Lecce a sfiorare il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Oudin e deviato da Gendrey. I minuti passano senza registrare nulla di particolare sino al 77′ quando Sansone appena entrato per Strefezza riesce a servire Piccoli che da posizione defilata spara però altissimo. Due minuti più tardi ancora gli stessi interpreti ma ancora una volta Piccoli non sfrutta la grande palla apparecchiata per lui da Sansone. Il Lecce continua ad attaccare e all’80’ Gallo sfiora l’incrocio dei pali della porta difesa da Turati. L’occasione più limpida però è del Frosinone un minuto dopo che con Soule lambisce il palo destro della porta giallorossa. All’88’ improvvisamente ripassa in vantaggio il Lecce grazie ad una conclusione da lontano di Ramdani che complice una deviazione beffa Turati.

Finisce quindi 2-1 con il Lecce che torna alla vittoria premiando il coraggio di mister D’Aversa nell’inseguirla con tutti suoi uomini più offensivi.

LECCE-FROSINONE

RETI: 10′ Piccoli, 88′ Ramadani; 32′ Kaio Jorge

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin (74′ Kaba) Ramadani, Oudin (82′ Krstovic); Strefezza (74′ Sansone), Banda, Piccoli (90′ Rafia). Panchina: Brancolini, Samooja, Sansone, Kaba, Samooja, Venuti, Rafia, Berisha, Listkowski, Krstovic, Touba, Faticanti. All. D’Aversa.

FROSINONE 4-3-3: Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono (14′ Monterisi); Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic (75′ Harroui). Allenatore: Eusebio Di Francesco. Panchina: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Garritano, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Monterisi, Vanzelli, Cheddira. All. Di Francesco

ARBITRO: Luca Zufferli della sez. di Udine

AMMONITI: 23′ Okoli (FRO), 37′ Ibrahimovic (FRO), 43′ Barrenechea (FRO); 72′ Blin (LEC)

NOTE: Spettatori: 23.645 (incasso totale: € 369.108,10)

