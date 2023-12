Frosinone, Di Francesco: “Il Lecce ha avuto il merito di crederci sino alla fine”

Lecce – Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha sottolineato che il Lecce ha avuto il merito di crederci sino alla fine: “Una sconfitta che se si guardano le occasioni create la valuto immeritata ma il Lecce ha senza dubbio avuto il merito di crederci sino alla fine”. “Quello che non mi è piaciuto dei miei è stato la poca lucidità nel farsi prendere da cose che col calcio giocato c’entrano poco. Non dobbiamo lasciarci trasportare dalle polemiche”.

“Se si guardano i gol subiti sono certamente dovuti a ingenuità nostre in fase di palleggio, questo è il rammarico più grande.” – “Noi pure abbiamo creato tante occasioni ma saremmo dovuti essere più cattivi nel concretizzarle”.

In finale racconta del saluto finale per il tecnico giallorosso a cui ha riconosciuto i meriti di un grande campionato: “Oggi è andata bene a lui e male a me, sono contento per il campionato che sta facendo, se lo merita.”.

