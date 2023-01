Picerno: Longo, ‘Ci siamo specchiati invece di chiuderla’

È arrabbiato Emilio Longo, allenatore del Picerno, dopo l’1-1 col Giugliano: “Innanzitutto, voglio dare valore al punto conquistato con il Giugliano, squadra che ha messo in difficoltà parecchi avversari in questo campionato. È chiaro che se andiamo ad analizzare la partita, c’è un po’ di rammarico perché abbiamo creato di più, mentre il Giugliano, a parte il gol, non ha mai creato problemi al nostro portiere”.

”Questo pareggio deve servirci da lezione perché non sono contento di alcuni aspetti: ci siamo specchiati troppo quando avremmo dovuto chiuderla. Forse questa classifica ci sta facendo esaltare troppo, al contrario dovremmo tenere i piedi ben saldi per terra: vediamo l’obiettivo, ma non lo abbiamo ancora raggiunto”.

”Il mercato? È giusto che a occuparsene sia la società, i ragazzi devono pensare solo a giocare e al bene del Picerno. Santarcangelo? È un 2003 di prospettiva, che deve essere da esempio per gli altri giovani della rosa: gioca chi ha fame e voglia, indipendentemente dall’età”.

