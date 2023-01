Potenza-Gelbison 3-1: L’analisi di De Giorgio e De Sanzo

“L’approccio non è stato dei migliori, nei primi venti minuti siamo stati timidi – ha detto Pietro De Giorgio, vice allenatore del Potenza, analizzando il successo (3-1) sulla Gelbison -. Il gran gol di Caturano ci ha dato entusiasmo trovando dubito il raddoppio. Però, dobbiamo migliorare nella gestione della gara perché a inizio ripresa la Gelbison ci ha chiuso nella nostra metà campo e nei primi dieci minuti abbiamo rischiato qualcosa. La nostra è una squadra giovane, che sa giocare a calcio, ma si deve sbloccare psicologicamente e non avere paura di vincere le partite, cosa che ci capita spesso. Caturano? Parliamo di un attaccante formidabile, lo dimostra il suo bellissimo gol. È un professionista serio, che si allena bene durante la settimana ed è una guida per lo spogliatoio, soprattutto per i più giovani. Con la sua esperienza riesce a incidere anche a gara in corso. Esordio di Rocchi? È uno dei migliori difensori della categoria per tecnica e fisico, doti che ci aiuteranno tantissimo”.

”Siamo partiti bene, poi il gran gol di Caturano ci ha mandato in tilt e abbiamo preso anche il secondo – dice Fabio De Sanzo, allenatore della Gelbison -. Perdiamo la bussola troppo facilmente quando subiamo, ma voglio vedere sempre la reazione del secondo tempo. Infantino? Sapevamo che non aveva i 90 minuti nelle gambe, ma senza Faella non potevo fare diversamente. Mercato? Stiamo valutando qualche altro calciatore”.

