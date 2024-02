Picerno, Greco risponde a Maiuri: ‘Sorpreso da certe invenzioni’

Vincenzo Greco, direttore generale del Picerno, risponde alla accusa lanciate da Enzo Maiuri, tecnico del Sorrento, al termine della gara vinta dai melandrini. “Rimango sorpreso per queste invenzioni – spiega -. Ho rimproverato Petito perché ha fatto qualcosa che non doveva, poi lo abbiamo difeso dagli attacchi degli avversari. Personalmente, non ho apostrofato nessuno e mi sembra strano che un allenatore come Maiuri, con una certa esperienza e una certa età, faccia accuse di questo genere. Probabilmente, era frustrato per il risultato”. Ecco l’intervista realizzata da Francesco Cutro.

