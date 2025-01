Picerno-Catania 1-1: Carpani chiama, Petito risponde

La sfida tra Picerno e Catania si conclude in parità dopo un match combattuto, ricco di episodi e colpi di scena, soprattutto nella ripresa.

Primo tempo

Equilibrio e poche occasioni nei primi 45 minuti. Al 20’ la prima chance è per il Picerno con Bernardotto, ma Farroni si oppone. Al 30’ Esposito sfiora il gol per i padroni di casa, mentre al 43’ Inglese impegna Summa con una conclusione respinta in angolo. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un minuto di recupero.

Secondo tempo

La ripresa si accende al 65’, quando Carpani, su un cross dalla destra, firma il vantaggio per il Catania con un preciso tocco in area. Il Picerno reagisce e, dopo un clamoroso errore di Maiorino da pochi passi, trova il pari al 81’: sugli sviluppi di un corner, Petito batte Farroni con un destro sporco.

Nel finale, occasioni da entrambe le parti. All’89’, il neoentrato Guglielmotti sfiora il colpo del 2-1 per gli ospiti, ma al 93’ Bernardotto, in velocità, si vede negare la rete da un intervento decisivo di Farroni. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Leone fischia la fine: un punto a testa.

LA CRONACA

90’+3’ Dopo tre minuti di recupero, finisce qui: un punto a testa per Picerno e Catania.

90’+3’ PICERNO: Bernardotto supera in velocità Castellini e spara in porta, ma Farroni gli dice di no deviando in angolo.

89’ CATANIA: proprio il neo entrato Guglielmotti sfiora il vantaggio.

87’ SOSTITUZIONE CATANIA: due cambi per Toscano. Dentro Di Tacchio e Guglielmotti, fuori Carpani e Raimo.

85’ PICERNO: ci prova ancora Volpicelli, ma il suo sinistro non inquadra la porta.

82′ PICERNO: spinge la squadra di casa, che sfora il 2-1 con Guerra.

81’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ PETITO! Sugli sviluppi del corner, Petito batte il portiere dei siciliani con un destro “sporco”.

81’ PICERNO: botta dalla distanza di Volpicelli, Farroni si rifugia in angolo con l’aiuto della traversa.

79’ CATANIA: ammonito 🟨 De Rose per gioco falloso.

74’ SOSTITUZIONE PICERNO: Tomei ne cambia tre: entrano Cardoni, Volpicelli e Petito, escono Energe, Maiorino ed Emmanuele Esposito.

72’ CATANIA: su un errato disimpegno di Summa, ancora Carpani si avventa sul pallone, ma non trova la porta per una questione di centimetri. Siciliani a un passo dal raddoppio.

65’ GOL DEL CATANIA: ⚽️ CARPANI! Sul cross dalla destra, Gianluca Carpani si fa trovare pronto in area di rigore. Gli etnei passano in vantaggio nel loro momento di maggiore difficoltà.

63′ PICERNO: Clamoroso l’errore di Maiorino, che sbaglia da pochi passi il gol del vantaggio.

46’ Si ricomincia.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Dopo un minuto di recupero, si va negli spogliatoi con il punteggio di 0-0. Sfida molto equilibrata, che ha vissuto di fiammate in questa prima frazione.

43’ CATANIA: ospiti vicinissimi al gol con Inglese, ma Summa si fa trovare pronto respingendo in angolo.

38’ CATANIA: ammonito il tecnico 🟨 Toscano per proteste.

30’ PICERNO: Conclusione potente e ravvicinata di Esposito, provvidenziale deviazione in angolo di Lunetta.

28’ PICERNO: ammonito 🟨 Maselli per gioco falloso.

20’ PICERNO: prima azione degna di nota del match. Sinistro in area di Bernardotto, Farroni è attento e si oppone.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

PICERNO-CATANIA 1-1 (17.30)

RETI: 65’ Carpani (C), 81’ Petito (P)

PICERNO 4231: Summa 6,5; Pagliai 6, Manetta 6, Nicoletti 5,5, Guerra 5,5; Maselli 5:5, Franco 6; Energe 5,5 (74’ Cardoni 6), Maiorino 5 (74’ Volpicelli 5,5), Esposito 5 (74’ Petito 7); Bernardotto 6,5. Panchina: Merelli, Ragone, Allegretto, Palazzino, Papini, De Ciancio, Graziani. All. Tomei 6.

CATANIA 3421: Farroni 6,5; Castellini 5, Quaini 6, Anastasio 6; Raimo 5,5 (87’ Guglielmotti sv), Jimenez 5,5, De Rose 5,5, Lunetta 6; Carpani 6,5 (87’ Di Tacchio sv), Stoppa 5; Inglese 6. Panchina: Dini, Butano, Ierardi, Allegra, Celli, Sturaro, Forti, Ortoli, Privitera, Corallo, Montalto. All. Toscano 5,5.

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta 6. Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Giuseppe Luca Lisi di Firenze. Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano di Bari.

AMMONITI: Maselli (P); Toscano, De Rose (C).

NOTE: angoli 4-1. Recuperi: 1’/.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author