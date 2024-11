Al Petruzzelli di Bari il maestro Crudele e la Philharmonia Orchestra

BARI – Dalla capitale britannica alla sua terra d’origine, la Puglia. Il maestro Alessandro Crudele, considerato uno dei direttori italiani più apprezzati all’estero, torna nella sua terra d’origine con la Philharmonia Orchestra di Londra, una delle più prestigiose orchestre al mondo, per due date in programma il 25 novembre a Bari e il 26 novembre a Barletta. I due concerti sono promossi dall’assessorato alla Cultura della Regione Puglia e Puglia Culture.

Crudele ha uno strettissimo legame con la Puglia. Nasce da padre barlettano e, nonostante viva stabilmente a Berlino da alcuni anni, proprio per riavvicinarsi alle proprie origini, ha recentemente scelto come sua seconda dimora Ostuni.

