CASSANO- Avrebbe perso il controllo del proprio Suv, andando a impattare contro un muretto secco: un imprenditore barese è morto in un sinistro stradale verificatosi nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre.

È accaduto poco dopo le 17.30 sulla provinciale 145 che da Cassano conduce ad Altamura, poco prima della rotatoria che porta ai borghi residenziali in contrada Frà Diavolo. Dalle prime informazioni pare che l’imprenditore alla guida del Suv viaggiasse in direzione Cassano e che, per cause in fase di accertamento, abbia impattato contro un muretto a secco. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza del 118. Purtroppo, i medici hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo, estratto dai pompieri dalle lamiere dell’auto.