GALATINA- Nella tarda serata del 14 ottobre gli agenti della “Squadra Volante” del commissariato di Galatina hanno tratto in arresto in flagranza di reato C.R. 21enne e C.A. 19enne, entrambi di Galatina, in quanto responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hascisc. In particolare, C.R. trovato in possesso di 18 grammi di marijuana e otto di hascisc e C.A. 15 di marijuana e 72 di hascisc.

I fatti: alle 20.30 del 14 ottobre, gli agenti in servizio presso il commissariato di Galatina, nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare in quella piazza Cesari, hanno notato dinanzi all’ingresso dei giardini pubblici, la presenza di un’auto parcheggiata a motore spento sul margine della carreggiata con all’interno tre persone, e hanno deciso di procedere al controllo.

Seduti sui sedili anteriori hanno trovato C.R. e C.A., soggetti già conosciuti agli operatori. mentre sul sedile posteriore, un altro soggetto anch’esso conosciuto. Stante la conoscenza dei soggetti, gli hanno approfondito il controllo di Polizia.

Subito il C.R. ha consegnato agli agenti, dopo averlo prelevato dall’interno della tasca dei pantaloni, un involucro di materiale plastico, con marijuana, per un peso lordo di 2 grammi circa.

Nel corso dell’atto di P.G., continuato negli uffici del commissariato dove i tre soggetti sono stati condotti, è stata trovata, nascosta all’interno della biancheria intima indossata dal C.A., una busta in plastica trasparente contenente marijuana, per un peso lordo di 15 grammi circa, mentre la perquisizione effettuata sul terzo soggetto ha sortito esito negativo.

Anche la perquisizione effettuata presso i domicili dei due soggetti ha sortito esito positivo, infatti, presso l’abitazione di C.R. sono stati trovati due bilancini di precisione, altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso lordo totale di grammi 16 e sostanza stupefacente del tipo hascisc, per un peso lordo totale di grammi 8; mentre presso l’abitazione del C.A. è stata trovata, nascosta all’interno di un barattolo in vetro, altra sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso netto di grammi 72.00.

La sostanza stupefacente trovata è stata sottoposta a sequestro come anche la somma di denaro in contanti di 330 euro trovata in possesso del C.R. e la somma in contanti di 40 euro trovata in possesso del C.A. riconducibili presumibilmente all’attività di spaccio.

Dopo gli accertamenti di rito i due soggetti sono stati tratti in arresto e, come disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lecce, condotti presso le rispettive residenze ove sono stato sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.