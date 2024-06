Pasticciotto Day 2024: il successo di un dolce circuito

Una rete di oltre 200 pasticcerie dal nord al sud Italia e fino in Francia, Brasile, Spagna, Belgio e Ungheria unite da un semplice e gustosissimo incrocio di frolla e crema, per un 5 giugno dolcissimo che ha consacrato il pasticciotto come icona della tradizione dolciaria salentina nel mondo.

Pasticciotto Day, nato da un’idea di Agrogepaciok – salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, è ormai come una fiera diffusa che per una giornata convoglia l’attenzione internazionale su questo dolce inconfondibile che, con la sua spiazzante semplicità, riesce a parlare ormai tutte le lingue del mondo.

Il successo della quinta edizione passa dall’immagine della grandissima affluenza di gente in piazza Mazzini a Lecce per Expo Pasticciotto Day, con code già prima dell’apertura, e dalla soddisfazione delle attività italiane e straniere aderenti che in contemporanea, dal mattino alle ore 18.00, hanno offerto il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi, diventando parte di una catena di dolcezza partita “dal cuore caldo del Salento” con l’obiettivo di amplificare la forza di questo dolce tipico sempre più richiesto anche all’estero.

Tanta dolcezza senza dimenticare però la solidarietà. Anche quest’anno dalle 19 alle 23 nel cuore di Lecce, Expo Pasticciotto Day ha visto impegnata la folta squadra di Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce e delle attività salentine aderenti all’evento.

Hanno sfornato migliaia di pasticiotti operando nel laboratorio a cielo aperto allestito per l’occasione: per ore, senza sosta, con le mani in pasta, per soddisfare la grande richiesta continua di pasticciotti.

Sono stati venduti al prezzo di € 1,50 al pezzo, interamente devoluti a favore di Fondazione Umberto Veronesi, da molti anni impegnata a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza. Anche quest’anno Fondazione Veronesi ha voluto essere presente a Lecce con un proprio stand e propri rappresentati, a suggello della collaborazione con l’evento.

In piazza Mazzini grande successo anche per il percorso espositivo e degustativo di altre importanti tipicità dolciarie del Salento. Un’occasione in più per scoprire bontà di tradizione salentina.

Grande partecipazione alla dolce festa anche da parte dei rappresentanti istituzionali che non hanno voluto mancare l’appuntamento con Pasticciotto Day 2024. Tra questi parte della dirigenza dell’Unione Sportiva Lecce, con il direttore generale Giuseppe Mercadante e il team manager Claudio Vino, che ha voluto regalare una specialissima maglietta del Lecce all’organizzatore Carmine Notaro con su scritto “Pasticci 8”.

Ai colori giallorossi anche quest’anno è stata dedicata la torta di apertura della manifestazione, per festeggiare la permanenza del Lecce in serie A.

Durante la manifestazione, arricchita dalle frizzanti incursioni di Giampaolo Catalano e Pasquale Zonno dei The Lesionati e de I Malfattori, con la gradita sorpresa di The King of Mortadella, ci sono stati anche collegamenti in diretta con le pasticcerie straniere aderenti al circuito, tutti soddisfatti per il grande lavoro di squadra.

Premiati nell’occasione i primi classificati della seconda edizione del Pasticciotto Photo Contest che ha visto centinaia di foto partecipanti e venti di queste selezionate dalla giuria diventate protagoniste della mostra allestita il 4 e 5 giugno in Galleria Mazzini. Sul podio Rosa Marulli (primo posto), Emanuele Spinola (secondo) e Sofia Lanciano (terzo), il Premio Social è invece stato vinto da Giovanni Caretto.

Il Pasticciotto Day si realizza in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Imprese Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il patrocinio della Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Gal Terra d’Arneo, Gal Valle della Cupa, Gal Capo di Leuca, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce.

Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 19. Oggi è ormai un appuntamento istituzionalizzato come giornata del pasticciotto e vuole pertanto continuare ad essere occasione di stimolo e di promozione del territorio dal punto di vista dolciario e turistico.

