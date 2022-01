FRANCAVILLA F.NA – Nella lunga intervista concessa da Roberto Taurino ad Antenna Sud, durante Passione Biancazzurra, è stato affrontato anche il tema del mercato: “Bisogna fare due tipi di discorsi ed essere sinceri. Questi ragazzi si sono conquistati sul campo, con vittorie e atteggiamento, un grande rispetto da parte mia, del direttore e della società. Il calcio è un gioco di squadra e il gruppo è molto più importante del singolo, bisogna essere lucidi nel fare interventi. Si può anche migliorare tatticamente, ma non è detto che nella resa di una o più gare sia funzionale, perché poi c’è sempre l’alchimia di uno spogliatoio. E questi ragazzi meritano tutti di restare con noi. Poi si fanno valutazioni tecnico-tattiche, perché è il nostro mestiere e vanno prese delle decisioni. Se questa rosa si potrà migliorare vedremo. L’unico ruolo in cui in partenza non avevamo una coppia era a destra, ma quando Carella si è adattato ha sempre fatto bene. Stiamo valutando, se riusciremo a trovare un under che faccia al caso nostro. Per quanto riguarda altre situazioni, siamo contenti di ciò che tutti ci hanno dato. Stiamo riflettendo: se riteniamo sia funzionale migliorare con una pedina, lo decideremo. Non ci saranno comunque grandi stravolgimenti, siamo molto contenti di questa rosa”.