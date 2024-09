Passeggiata in Rosa 2024: Uniti nella lotta contro il cancro al seno

Nella sala consiliare del Comune di Crispiano si è tenuta una conferenza stampa che ha ufficialmente dato il via alla quarta edizione della “Passeggiata in Rosa 2024”, un evento simbolico e di sensibilizzazione alla lotta contro il cancro al seno. L’iniziativa, promossa dagli organizzatori Tiziano Solito e Tommaso Chiarelli, ha riunito importanti personalità istituzionali e figure chiave del territorio.

Erano presenti il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo; il sindaco di Pulsano, Piero D’Alfonso; e il sindaco di Statte, Fabio Spada, che hanno espresso il loro sostegno e hanno sottolineato l’importanza di questo evento per le rispettive comunità.

La passeggiata, infatti, si terrà in tre diverse località: il 29 settembre a Statte (seconda edizione), il 6 ottobre a Crispiano (quarta edizione) e il 13 ottobre a Pulsano, dove si svolgerà per la prima volta.

Durante la conferenza, è intervenuta in collegamento anche la presidente regionale della Puglia per la Susan G. Komen, la dottoressa Linda Catucci, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della divulgazione nell’ambito della lotta contro il cancro al seno. «Prevenire significa salvare vite – ha dichiarato la dottoressa Catucci – e il nostro impegno è quello di diffondere questa consapevolezza nelle comunità locali. La collaborazione con le Amministrazioni comunali e il coinvolgimento diretto dei cittadini sono fondamentali per il successo delle iniziative come la “Passeggiata in Rosa”».

Le Passeggiate in Rosa, chiamate anche Walk to the Cure, sono organizzate grazie alla compartecipazione della Susan G. Komen, che affida un mandato ai vari organizzatori locali, in questo caso Tiziano Solito e Tommaso Chiarelli, per promuovere e organizzare queste manifestazioni nei rispettivi Comuni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author