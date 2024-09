Taranto, scontro violento in città: 2 codici rossi

Sono stati trasportati entrambi con codice rosso presso l’ospedale SS Annunziata di Taranto, i 2 uomini coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre a Taranto in via Lago di Misurina.

Due i mezzi coinvolti , una BMW ed un furgoncino utilizzato per le consegne.

Dalle immagini si comprende come l’impatto tra i mezzi sia stato molto violento e sarà la Polizia Locale di Taranto, tempestivamente intervenuta a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Sul posto , oltre i Sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco di Taranto

Laura Milano