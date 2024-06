Partito Treno della Magna Grecia: unisce Puglia, Calabria e Basilicata

Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata: “Opportunità per valorizzare la costa jonica”



È partito nella mattinata di domenica 9 giugno il Treno della Magna Grecia che unisce la Puglia alla Calabria, passando per la Basilicata. Il Treno ha fatto tappa nelle stazioni intermedie di Metaponto, Scanzano Jonico, Policoro e Nova Siri così come previsto dall’accordo tra il dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata e Trenitalia. Il servizio è attivo nei fine settimana estivi fino al prossimo 29 settembre.

“Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di potenziare il flusso turistico della fascia jonica perseguendo la finalità di valorizzare l’offerta turistica del territorio. L’accordo che abbiamo sottoscritto nei mesi scorsi con Trenitalia, insieme all’assessore alle Infrastrutture Dina Sileo, sottolinea l’impegno di questo governo regionale verso lo sviluppo della nostra regione che non può non passare per il rafforzamento dei collegamenti viari”, – ha commentato Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata.

“Il treno diventa non solo un mezzo di trasporto ma di idee e culture. Il Treno della Magna Grecia rappresenta un vero e proprio viaggio tra le radici storiche della nostra terra e le possibilità innovative del domani – ha dichiarato Dina Sileo, assessore al ramo – Una tratta sperimentale, interamente finanziata dalla Regione Basilicata per 280.000 euro oltre iva, per la quale i passeggeri potranno godere di un nuovissimo treno Pop. L’obiettivo è renderlo un servizio definitivo che permetterà alla nostra regione di interconnetersi con le vicine Puglia e Calabria. In tal senso, i numeri comunicati da Trenitalia circa i passeggeri del Treno in partenza da Metaponto alle ore 09:39, ovvero 55, fanno pensare ad una risposta positiva dell’utenza”, ha concluso Sileo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author