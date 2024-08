Parco di Lulù: ‘Nuovo hub culturale per i bambini di Taranto’

“L’Amministrazione Melucci continua a investire nella rigenerazione sociale di Taranto, ponendo particolare attenzione al diritto al gioco dei più piccoli. Tra le iniziative più significative c’è il “Parco di Lulù”, un’area di aggregazione dedicata ai bambini e ai ragazzi del quartiere Tamburi. Intitolata alla figlia prematuramente scomparsa del cantautore Niccolò Fabi, questa struttura è rapidamente diventata un punto di riferimento per la comunità”, si legge in un nota di Palazzo di Città.

“Realizzato grazie ai fondi ex ILVA, che hanno portato 20,5 milioni di euro alla città per portare a termine 12 progetti, il parco è destinato a trasformarsi in un vero e proprio hub culturale. Non sarà solo un’area giochi, ma includerà anche una biblioteca pensata per promuovere la cultura tra i più piccoli. Un progetto che testimonia ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione Melucci nel rafforzare il welfare di comunità, in linea con il piano “Ecosistema Taranto”, aggiungono dal Comune di Taranto.

“La gestione del parco sarà affidata a un ente del Terzo Settore, che procederà a breve alla firma della convenzione. Il “Parco di Lulù” tornerà quindi presto fruibile, offrendo ai bambini un luogo sicuro e stimolante dove crescere in armonia”, conclude la nota.

