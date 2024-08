Castellaneta Marina: genitori oggi, educare è ancora possibile?

Essere genitori oggi: educare è ancora possibile? Se ne è parlato a Castellaneta Marina durante un incontro organizzato dalla parrocchia Stella Maris, in collaborazione con Avvenire e con gli uffici della diocesi di Castellaneta, alla presenza del Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi.

L’evento è frutto della collaborazione con Avvenire e con gli uffici pastorali della diocesi di Castellaneta, in particolare con l’Ufficio comunicazioni sociali – ha sottolineato il parroco don Antonio Favale – per dar vita a questa iniziativa pensata per costruire ponti di dialogo tra le generazioni.

