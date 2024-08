Taranto, Pronto Soccorso SS. Annunziata: ‘Attese infinite e aggressioni’

“Riceviamo numerose segnalazioni dai cittadini riguardo alle lunghe attese al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove i pazienti sono costretti ad attendere ore prima di ricevere assistenza medica. La situazione, già critica, è peggiorata durante il periodo estivo a causa dell’aumento della popolazione cittadina che necessita di cure sanitarie”. Lo scrive in una nota Francesco Battista, consigliere comunale di Taranto e segretario cittadino della Lega.

“Il personale medico e paramedico, pur impegnandosi al massimo, si trova spesso a dover fronteggiare anche episodi di aggressione. Tuttavia, le responsabilità di questa crisi sanitaria vengono attribuite al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che dopo dieci anni alla guida della sanità regionale non è riuscito a migliorare la situazione, anzi, sembrerebbe averla ulteriormente deteriorata”, denuncia Battista.

“A Taranto, in particolare, la situazione appare drammatica: un solo pronto soccorso per una città che in estate supera le 200.000 persone è palesemente insufficiente per far fronte alle necessità sanitarie, considerando anche l’afflusso di pazienti dalla provincia”, continua.

“Emiliano aveva promesso, durante la campagna elettorale del 2020, che l’ospedale San Cataldo sarebbe stato completato entro un anno. A distanza di quattro anni, i cittadini sono ancora in attesa. Le domande sorgono spontanee: a che punto sono le gare per l’acquisto delle attrezzature necessarie e dove troverà l’ASL di Taranto il personale, visto che quello attualmente in servizio al SS. Annunziata è già insufficiente?”, si domanda il segretario cittadino della Lega.

“Si chiede dunque al presidente Emiliano di accelerare i tempi e di trovare i fondi necessari per bandire un concorso straordinario per l’ASL di Taranto. È fondamentale che i soldi dei cittadini pugliesi vengano spesi in modo appropriato, evitando sprechi come quello dell’ospedale in Fiera di Bari, costato oltre 20 milioni di euro e per il quale si continua a pagare un affitto annuale di oltre un milione di euro all’Ente Fiera”, conclude Francesco Battista.

