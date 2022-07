Sono stati arrestati i quattro presunti autori del tentativo di rapina che si è consumato nell’Eurospin di Parabita. Si tratta di due uomini e due donne di nazionalità rumena, senza fissa dimora. I quattro avrebbero così architettato il piano: le due donne facevano rifornimento di generi alimentari nascondendo gran parte della merce nel fondo di un passeggino e pagando alla cassa solo una minima parte, mentre i due uomini erano pronti all’esterno con il motore acceso per scappare via, tanto più che il supermercato si trova all’uscita del paese, luogo giusto per una rapida fuga. Qualcosa però è andato storto. Gli addetti hanno scoperto il “gioco” chiamando i carabinieri. I quattro, vedendosi alle strette, hanno inveito contro il personale lanciando ogni cosa per guadagnare la fuga che è durata poco perchè i carabinieri erano nelle vicinanze e ha fermato subito la banda. La refurtiva, per un ammontare di circa 600 euro, è stata riconsegnata al discount.