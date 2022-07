Una rapina è stata fatta stamani all’Ufficio postale di Calimera in via Atene. Ad agire due uomini, armati di pistola e col viso coperto da caschi integrali di colore nero. Sotto la minaccia delle armi, i rapinatori hanno minacciato i presenti facendosi consegnare dai dipendenti i soldi custoditi nelle casse. I due sono poi fuggiti a bordo di una moto di grossa cilindrata. Non si registrano feriti. Il bottino è in corso di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Si tratta della seconda rapina in poco più di un mese nello stesso ufficio postale.