LECCE – Si chiama ‘Occhio ai furbi! Mettetevi solo in buone mani’ la campagna d’informazione nazionale contro l’abusivismo promossa da Confesercenti che vuole in primis mettere in guardia i consumatori dal rischio di cadere nelle mani di operatori improvvisati, oltra a valorizzare e tutelare il lavoro dei veri artigiani e richiamare le Autorità ad un’azione di controllo e repressione dell’evasione fiscale e contributiva.

Un fenomeno, quello dell’abusivismo, molte presente nel nostro paese: secondo uno studio di Confartigianato, in Italia ci sono ben 3,2 milioni di lavoratori irregolari e operatori abusivi, 78.100 in Puglia che è la quinta regione per numero di abusivi che si fingono imprenditori.