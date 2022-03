Parabita, bimbo muore poco prima del parto: indagati 2 medici

PARABITA – La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia querela presentata ai carabinieri da una giovane coppia di Parabita dopo che il loro primo figlio è morto poco prima del parto, al nono mese di gravidanza. Sul registro degli indagati sarebbero stati iscritti i nomi di due medici in servizio presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù. L’ipotesi di reato è interruzione colposa di gravidanza. Si tratta di un atto dovuto in attesa dell’autopsia. La donna, la notte dell’8 marzo scorso, era stata ricoverata in ospedale a causa di forti fitte al ventre. All’alba del giorno dopo i medici, dopo gli accertamenti eseguiti, i medici avrebbero riscontrato che il feto non aveva più battito cardiaco.