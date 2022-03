Nel corso della tarda mattinata di oggi il personale dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea ha effettuato un intervento al fine di reprimere gli illeciti all’interno dell’Area

Marina Protetta di Porto Cesareo.

In particolare, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato circa 1000 ricci di

mare, raccolti da un pescatore sportivo, che tra l’altro era in immersione con un

autorespiratore, all’interno della Zona di Riserva Parziale dell’Area Marina

Protetta di Porto Cesareo,

Tale attività di contrasto della pesca di frodo è stata resa possibile anche grazie al

monitoraggio effettuato tramite il sistema di videosorveglianza in dotazione al

Consorzio dell’Area Marina.

Infatti i militari nella tarda mattinata di oggi, in collaborazione con il personale dell’Area

Marina Protetta, avevano osservato tramite il sistema di video sorveglianza dei

movimenti sospetti nelle acque antistanti Torre Lapillo.

Intervenuti prontamente nel momento del trasferimento dei ricci dal mare alla spiaggia

antistante, i militari riscontravano l’attività illecita posta in essere dal sub. I 1000 ricci di

mare e l’attrezzatura subacquea utilizzata venivano posti sotto sequestro e al pescatore

subacqueo veniva elevata una sanzione amministrativa di 2000 euro. I ricci di mare,

ancora in stato vitale, venivano rigettati in mare.