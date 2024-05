Papa Francesco si scusa per la gaffe omofoba

Papa Francesco si è scusato per la gaffe omofoba durante il suo intervento all’assemblea della Cei il 20 maggio. In una nota della sala stampa vaticana si legge: “Nella Chiesa c’è spazio per tutti. Non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.

L’espressione in questione è “troppa frociaggine”, che Bergoglio avrebbe usato a proposito dei seminari e che sono state riferite da alcuni dei presenti. Il caso sta provocando grande imbarazzo in Vaticano e sembra porsi sullo sfondo di lotte intestine, tra lo scontro con gli ambienti più tradizionalisti della Curia e sospetti sulla ‘lobby gay’.

